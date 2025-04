Trasferta insidiosa per l’Inter che, nella trentunesima giornata di Serie A, incontrerà il Parma dell’ex Christian Chivu. I nerazzurri, dopo il pareggio nel derby di semifinale in Coppa Italia, puntano alla vittoria per consolidare il primo posto in classifica; gli emiliani, invece, cercano punti fondamentali per uscire dalle acque torbide della zona retrocessione. Per Chivu ci sono diversi grattacapi da risolvere: Bernabé e il rientrante Hernani potrebbero partire dalla panchina e Keita, viste le ottime prestazioni fornite di recente, sarebbe pronto a rilevare il brasiliano. In difesa Vogliacco e Valenti sono i favoriti, mentre in avanti è ballottaggio tra Djuric e Bonny; Cancellieri, vittima di alcune noie muscolari, potrebbe lasciar spazio a Ondrejka. Buone notizie per Inzaghi visto che Arnautovic, Lautaro Martinez e Dimarco hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e sono a completa disposizione del mister; a centrocampo Asllani dovrebbe sostituire lo squalificato Barella, mentre in difesa Bisseck è in vantaggio su Pavard. La partita, in programma sabato 5 aprile alle 18, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Parma – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Bernabé, Keita; Ondrejka, Bonny, Man. All. Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi