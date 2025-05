Verso Inter-Barcellona, le probabili formazioni di Inzaghi e Flick

Dubbi in attacco per i due allenatori, le probabili formazioni

Sale la febbre da Inter – Barcellona, dopo il 3 a 3 della gara di andata, grande attesa per il ritorno in programma a San Siro. Ancora dubbi di formazione per i due allenatori, dubbi soprattutto in attacco dove l’Inter spera di recuperare capitan Lautaro Martinez, sempre in attacco si attende di conoscere se sarà della partità Lewandowski, assente già nella sfida di andata.

Inter – Barcellona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1) – Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All.: Flick.