Napoli, primi botti per Conte | Con Spinazzola c’è anche Buongiorno

Arrivano i primi colpi per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Il ds Manna è pronto a regalare due acquisti all’allenatore leccese: si tratta di Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno.

Napoli, sorride Conte: ecco Buongiorno dal Torino

Per il primo è pronto un contratto biennale a cifre minori rispetto a quanto percepito con la Roma mentre per l’altro Napoli e Torino hanno raggiunto un accordo sulla base di 35 milioni di euro più 5 milioni di euro. In attesa di capire la situazione Osimhen, si continua a tenere d’occhio la pista Lukaku, che Conte rivorrebbe con se.