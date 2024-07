ESCLUSIVA – Bonanni: “Bene Lazio e Juve sul mercato, al Milan serve Lukaku. Il Napoli ha ridotto il gap con l’Inter”

Intervenuto ai nostri microfoni, Massimo Bonanni, allenatore ed ex calciatore di Lazio, Palermo e Sampdoria, è tornato a parlare dell’Italia e ha detto la sua sul mercato delle grandi di Serie A.

Bonanni: “Roma, segui De Rossi. E’ una garanzia”

Queste le sue parole:

Delusione Italia. Ora come si riparte? “C’è troppa amarezza attorno all’Italia e vediamo tutto nero. La cosa più brutta da vedere è stata però l’arrendevolezza con la quale abbiamo affrontato la Svizzera”.

Inizia il mercato. Bene Juventus e Lazio. Come valuta i colpi Douglas Luiz e Noslin? “La Juventus sta cominciando a costruire molto bene con l’acquisto di Douglas Luiz. La Lazio è in questo momento un cantiere aperto. Noslin è un buon giocatore che conosce benissimo l’allenatore e sicuramente in questo può partire già avvantaggiato”.

Cosa si aspetta da Roma e Milan sul mercato. Verrà accontentato De Rossi, e cosa serve ai giallorossi? “Il Milan sicuramente deve ancora trovare un vero numero nove. Zirkzee per me è un gran bel giocatore che potrà fare molto bene nel Milan, mentre la Roma deve seguire le indicazioni di De Rossi che è una garanzia per società ed ambiente”.

È ancora l’Inter la squadra da battere o il Napoli con Conte e tre acquisti può insidiarla? “Per me si, è ancora l’Inter la squadra da battere anche se il Napoli con Conte ha diminuito il gap tecnico con l’Inter, anche se ad oggi mancano giocatori utili alla sua causa anche se resto convinto che il Napoli dará subito del filo da torcere a tutti.