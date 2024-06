Roma, Spinazzola verso l’addio | Pronte le alternative

Sempre più in dubbio la permanenza di Spinazzola

Tra i tanti giocatori giallorossi che potrebbero partire in estate spicca il nome di Leonardo Spinazzola. Nonostante la sua passione per la maglia, il suo futuro rimane un grande punto di domanda. Nelle ultime stagioni le sue prestazioni in campo sono state sufficienti, ma la Roma ha dovuto spesso fare i conti con i suoi problemi legati alla forma fisica.

Roma, il futuro di Spinazzola

Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, l’avventura di Leonardo Spinazzola alla Roma sarebbe arrivata ai titoli di coda dopo cinque anni. Infatti, attualmente non c’è ancora stato nessun contatto tra il club e l’entourage dell’esterno giallorosso. Nel frattempo, alcuni club europei e stranieri sembrano interessati alla maglia numero 37, ma la prima scelta di Spinazzola resta la Roma. In questa stagione, il terzino sinistro ha segnato 1 gol e fornito 4 assist.