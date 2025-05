Mercato interessante quello che si aprirà nel prossimo mese di giugno. Al riguardo arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto conerne il possibile futuro di Nicolò Savona, terzino che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con la maglia della prima squadra della Juventus.

Juventus, Savona piace al Manchester City

Savona sarebbe finito nel mirino del Manchester City, rimasto stregato da lui nel confronto in Champions League dello scorso dicembre. Per il calciomercato Juve non è incedibile, ma serviranno proposte da almeno 20 milioni di euro. La possibilità di dover fare cassa per compensare gli eventuali mancati introiti europei è un pensiero che non può essere sottovalutato dalla dirigenza bianconera e, ai tanti nomi di cui si è chiacchierato nelle passate settimane si aggiunge quello di Nicolò Savona.

Savona è sotto contratto fino a giugno 2029, con un ingaggio di poco inferiore ai 400.000 euro netti a stagione. Il giovane genererebbe una plusvalenza secca e, considerata l’attuale politica della Juventus basata sulla necessità di generare ricavi attraverso il player trading per permettersi investimenti in entrata, un’offerta di una certa entità verrebbe quanto meno presa in considerazione. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.