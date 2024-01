Calciomercato Milan, Pioli: “Manca un difensore” | Tre nomi per gennaio

Il Milan vorrebbe prendere almeno un difensore in questa sessione di mercato dopo il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal. Come detto dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, c’è bisogno di un centrale di difesa visti i tanti infortuni nella prima parte di stagione.

Furlani pensa a questi tre nomi

Per questo motivo il ds Furlani sta valutando tre profili per il mercato di gennaio. Il primo e il più difficile è quello di Buongiorno, che preferirebbe restare al Torino almeno fino a fine stagione e il club granata chiede una cifra troppo alta per le casse rossonere. Più percorribili, invece, sono le strade che portano a Brassier del Brest e Nianzou del Siviglia. Sul primo si è inserito il Napoli e manca l’accordo tra il club francese e il Milan mentre per il secondo si tratterebbe solo di un prestito.