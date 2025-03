Vásquez eroe del Genoa: pari al Ferraris tra i rossoblù e l’Empoli (1-1)

L’Empoli getta via una vittoria e una gara che sembrava essere in pieno controllo: decide la rete di Vásquez con l’errore di Silvestri. Nel primo tempo la rete del vantaggio firmata da Grassi. Liguri a 31, a distanza di sicurezza dal terzultimo posto, occupato proprio dalla squadra toscana.

Genoa – Empoli, primo tempo a tinte azzurre

Una prima frazione di gioco con la sola formazione di D’Aversa a comandare il gioco. I padroni di casa subiscono la pressione avversaria e chiudono sotto di uno. La prima opportunità è in favore dei toscani. Pezzella, dalla fascia, cerca Gyasi a centro area; il numero 11 empolese, contrastato da Martin, la manda alta. Al trentacinquesimo il vantaggio dell’Empoli con Grassi. Corner respinto dal portiere rossoblù si cui arriva, indisturbato, Grassi a insaccare.

Genoa – Empoli, Vásquez salva i rossoblù

Nella ripresa è ancora la formazione toscana a spingere in attacco, timida la reazione dei padroni di casa nella prima parte. Al cinquantanovesimo opportunità clamorosa per l’Empoli con Vásquez che salva, miracolosamente, un tiro di Esposito da due passi. Al settantesimo punizione ancora gli azzurri calciata, con annessa deviazione, di poco alta sulla porta difesa da Leali. Dal corner conseguente sopraggiunge una carambola in area genoana viene salvata da Martin. Il Genoa prova ad alzare la testa e va vicino al pari con Cornet, che calcia alto dall’interno dell’area. Il pari arriva da un incredibile autogol di Silvestri. Corner su cui arriva Vásquez a incornare; il portiere dei toscani la raccoglie, complice la deviazione di Kouamé, e la trascina in porta con sé. Nervosismo sulla panchina empolese, con annessa espulsione di un membro dello staff di D’Aversa.

Genoa – Empoli, risultato e tabellino:

1-1

Reti: 36′ Grassi (E); 81′ Vásquez (G)

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani (54′ Sabelli), Vásquez, Martin; Frendrup, Masini (67′ Onana Jr.); Miretti (52′ Cornet), Zanoli (52′ Ekathor), Messias (67′ Ekuban); Pinamonti. All. Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito (69′ De Sciglio), Henderson (86′ Konaté); Colombo (45′ Kouamé). All. D’Aversa.

.