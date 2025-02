Al Castellani e’ Atalanta show. Empoli in caduta libera

L’Atalanta vince ad Empoli e si porta in scia a Inter e Napoli, la vetta per la squadra di Gasperini dista solamente tre lunghezze. Notte fonda per l’Empoli che ora si ritrova penultima con l’allenatore D’Aversa in bilico.

La’Atalanta nel primo tempo cala il tris, vanno a segno Zappacosta con un cross che beffa Silvestri e si insacca sotto alla traversa, poi è la volta di Retegui andare a segno con un colpo di testa, nel finale c’è gloria anche per Lookmann che scarta Silvestri e deposita la palla in rete. L’Empoli si vede nel finale con un tiro di Cacace che trova Carnesecchi pronto. Nella ripresa l’Empoli si getta in vangati ed è pericoloso con Henderson che dalla distanza impegna Carnesecchi. Lookman in contropiede porta il bottino dell’Atalanta a quattro reti al minuto 56’. Il pokerissimo è servito da Zappacosta con un tiro rasoterra dal limite, doppietta personale per l’ex Chelsea.

Il tabellino

Empoli-Atalanta 0-5

EMPOLI: Silvestri M., De Sciglio M., Goglichidze S., Pezzella G., Gyasi E. (dal 12′ st Sambia J.), Grassi A. (dal 27′ st Zurkowski S.), Henderson L., Cacace L., Esposito Se. (dal 27′ st Campaniello T.), Maleh Y.(dal 38’ st Zurkovski), Kouame C. (dal 13′ st Colombo L.). A disposizione: Bacci J., Bembnista D., Brancolini F., Campaniello T., Colombo L., Konate I., Kovalenko V., Sambia J., Seghetti J., Tosto L., Vasquez Llach D. S., Zurkowski S. Allenatore: D’Aversa R..

ATALANTA: Carnesecchi M., Posch S., Djimsiti B. (dal 18′ st Toloi R.), Kolasinac S., Bellanova R., De Roon M., Pasalic M., Zappacosta D.(dal 41’ st Ruggeri), De Ketelaere C. (dal 18′ st Ederson), Lookman A., Retegui M.. A disposizione: Brescianini M., Cuadrado J., Del Lungo T., Ederson, Palestra M., Patricio R., Rossi F., Ruggeri M., Samardzic L., Sulemana I., Toloi R., Vavassori D., Vlahovic V. Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 27′ pt Gyasi E. (Atalanta) autogol, al 33′ pt Retegui M. (Atalanta) , al 43′ pt Lookman A. (Atalanta) , al 10′ st Lookman A. (Atalanta) , al 29′ st Zappacosta D. (Atalanta) .