Eccolo il primo Napoli di Conte | Fuori Osimhen, subito dentro Spinazzola e Rafa Marin, c’è Lindstrom

Primo test amichevole nel ritiro di Dimaro per il Napoli di Antonio Conte, pronto ad affrontare l’Anaune Val di Non in amichevole. Grande curiosità alla vigilia per scoprire le scelte del neo allenatore degli azzurri, che ha scelto il 3-4-3. Tanti gli assenti, visti gli impegni dei Nazionali all’Europeo e alla Copa America. Osimhen non gioca, dentro Simeone al suo posto, e prima prova da titolari per Spinazzola e Rafa Marin. Si rivede anche Lindstrom dal primo minuto.

Osimhen fuori alla prima di Conte | Indizio di mercato?

Non ci sarà dunque Victor Osimhen, ufficialmente fuori per un fastidio muscolare, anche se tutto lascia pensare che il nigeriano stia pensando soprattutto al mercato. Inutile rischiare infortuni per il Napoli, alle prese con la possibile cessione dell’attaccante al Paris Saint-Germain, visto che l’agente del calciatore si trova a Parigi da ieri sera, per cercare di trovare un accordo con i francesi.

La formazione del Napoli:

Napoli (3-4-3): Caprile; Rrahmani, Rafa Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Simeone, Lindstrom. Allenatore: Antonio Conte.