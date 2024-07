Juventus, il Chelsea si aggiunge alla corsa per Adeyemi: la situazione

La Juventus continua a lavorare molto sul mercato, puntando a chiudere il prima possibile e ad avere un quadro completo della squadra prima di iniziare la preparazione. Federico Chiesa è finito nel radar della Roma e potrebbe dire addio alla Juventus, quindi la sua posizione è ancora da valutare.

Juventus, Giuntoli mette nel mirino Adeyemi del Dortmund

Per quanto riguarda i colpi in entrata, Giuntoli ha messo nel mirino un giocatore molto interessante che ha eccelso con la maglia del Dortmund la scorsa stagione cioè Karim Adeyemi. Secondo quanto riporta oggi la “Gazzetta dello Sport”, anche il Chelsea sarebbe in corsa per Adeyemi. I Blues, infatti, si sarebbero fatti avanti per il calciatore tedesco, rappresentando così un’insidia per la Juventus. Inoltre, il quotidiano aggiunge che le alternative sarebbero Jadon Sancho e Mason Greenwood del Manchester United.