Roma, le richieste sull’ingaggio frenano l’operazione Chiesa: la situazione

Come sottolineato questa mattina da Il Messaggero, il grande obiettivo di mercato della Roma porta nella Torino bianconera e risponde al nome di Federico Chiesa. La Juventus per il cartellino del figlio d’arte chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, trattabili visto che il contratto dell’esterno scadrà a giugno 2025. Il problema maggiore riguarda lo stipendio che il giocatore potrebbe chiedere, anche perché la cifra offerta da Giuntoli è stata rispedita al mittente e, come si legge sul quotidiano, difficilmente i giallorossi potranno spingersi troppo in alto.

La Roma per Chiesa deve battere la concorrenza del Bayern e della Premier

Servirà tempo, dunque, per una trattativa che ad oggi è tutt’altro che chiusa. Chiesa ha anche diversi estimatori all’estero, tra cui il Bayern Monaco e qualche squadra di Premier, ma la Roma cercherà di fare tutto il possibile per regalare a De Rossi l’altro grande esterno da affiancare a Paulo Dybala. Ci sarà da convincere il ragazzo col progetto, e in questo sappiamo che De Rossi è un maestro. Ma è difficile competere sugli ingaggi con le squadre estere, soprattutto con quelle di Premier League e col grande