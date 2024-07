Roma, proseguono i contatti con l’agente di Chiesa: i bianconeri lo mettono sul mercato | Le ultime

Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano la Juventus ha messo sul mercato Federico Chiesa che non rientra nei progetti di Thiago Motta. Il suo contratto scade tra un anno e la Roma proprio per questo motivo non vorrebbe pagarlo molto. La cifra richiesta è di 20-25 milioni di euro per un classe 97′. Tra i giallorossi e l’agente di Chiesa Fali Ramadani proseguono i contatti come riferisce il Corriere della Sera.

In casa Roma cresce l’ottimismo per Chiesa

Quest’anno Chiesa con la maglia bianconera ha collezionato 9 gol e 2 assist in 33 presenze in Serie A, e per la Roma cresce l’ottimismo in cui ci saranno altri contatti tra la dirigenza giallorossa e l’agente dell’attaccante nelle prossime ore come rivela il Corriere dello Sport. Con la maglia giallorossa potrebbe ritrovare Dybala suo compagno alla Juventus in passato, su cui ha mandato un messaggio con scritto “Ci divertiremo” come sottoscrive Tuttosport.