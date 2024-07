Juventus, Giuntoli propone Chiesa per arrivare a Sancho | Le ultime

Il piano di Giuntoli per portare Sancho alla Juventus

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus avrebbe messo nel mirino Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, che in questa stagione ha giocato in prestito al Borussia Dortmund. Sancho si muove prevalentemente a destra, è veloce, bravo nel dribbling e nel contropiede.

La cosa difficile è trattare con il Manchester United, che valuta il giocatore intorno ai 40-50 milioni. La Juventus ritiene che questa cifra sia troppo elevata. Ciò richiede tempo e pazienza perché difficilmente questa trattativa si concluderà in breve tempo. L’ingaggio di Sancho è di 8,5 milioni di euro, troppo alto per la Vecchia Signora che intende ridurre il proprio monte ingaggi, già piuttosto alto. Un modo potrebbe essere quello di provare a coinvolgere Federico Chiesa nella trattativa. Nei prossimi giorni probabilmente avrà luogo un incontro tra Giuntoli e il suo agente, Fali Ramadani per capire le intenzioni del giocatore italiano.