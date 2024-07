Roma, Ghisolfi trova l’accordo con Le Fee: primo regalo per De Rossi?

La trattativa per portare Enzo Le Fee alla Roma continua. “Leggo” ha reso noto questa mattina che Florent Ghisolfi ha raggiunto un accordo con il centrocampista per un contratto fino al 2029 da 2 milioni di euro a stagione.

Roma, Enzo Le Fee ad un passo dai giallorossi

L’obiettivo del ds dei giallorossi sarebbe quello di rafforzare il rapporto con il Rennes per concludere l’affare in fretta, così da far salire il giocatore sull’aereo per la capitale il prima possibile: l’offerta è stata alzata a 15 milioni. Inoltre, il “Corriere dello Sport”, aggiunge che la proposta della Roma dovrebbe salire intorno ai 18/19 milioni, compresi i bonus. Il giocatore ha giocato 1.532 minuti in Ligue 1 lo scorso anno, fornendo anche un assist.