Roma, nuovo nome per il centrocampo dalla Francia | Ghisolfi ci prova

La Roma prova a sondare nuovi nomi per arricchire il suo centrocampo da regalare a De Rossi per la prossima stagione. Ghisolfi secondo quanto riporta FootMercato starebbe sulle tracce di Enzo Le Fée centrocampista del Rennes. Il direttore sportivo dei giallorossi avrebbe già avuto dei contatti con Massara nuovo responsabile dell’area tecnica del club francese, per parlare del centrocampista che in qualche modo si sembra già aver trovato l’accordo con il suo entourage.

Roma, trattativa per Le Fée è solamente all’inizio

Le Fée nell’ultima stagione ha disputato 35 presenze con 5 assist, e la Roma è molto interessata anche se ancora non hanno tabulato un’offerta ufficiale al Rennes. La squadra francese visto il pessimo risultato in campionato quest’anno (fuori dalla zona Europa) hanno intenzione di cambiare la rosa, anche se il centrocampista non sembra essere in vendita. La trattativa è solamente alle battute iniziali, e seguiranno ulteriori aggiornamenti.