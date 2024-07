Roma, il DS dello Djurgardens su Dahl: “Nessuna negoziazione con altre squadre, nemmeno coi giallorossi”

Bosse Andersson, direttore sportivo del Djurgardens, ha voluto commentare le notizie di mercato che vorrebbero Samuel Dahl a un passo dalla Roma di Daniele De Rossi: “Non abbiamo avuto negoziazioni con nessuna squadra e i giallorossi – si legge sulle pagine de Il Tempo – non si sono fatti sentire. Queste cose hanno conseguenze, il board si sta preoccupando”.

Dahl sogna la Roma, Ghisolfi ci pensa ma ancora non si è mosso

Il calciatore, intervistato dal portale svedese Expressen, ha parlato così dell’ipotesi di un trasferimento nella Capitale qualche giorno fa: “È una squadra incredibile, un club incredibile in Europa. È fantastico che si parli di questo club. Naturalmente l’obiettivo è giocare sempre. Se ho parlato con il club del mio futuro? No, lo faremo. Non c’è molto da aggiungere, ma probabilmente parleremo”. Ghisolfi apprezza il ragazzo ma sta valutando tutte le alternative possibili, senza ancora fare la prima mossa.