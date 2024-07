Roma, Chiesa più lontano | Ghisolfi accelera per Riquelme

L’accordo fra Federico Chiesa e i giallorossi tarda ad arrivare per l’indecisione dello stesso calciatore. Secondo il “Corriere della Sera”, per questo motivo la Roma avrebbe ripreso i contatti con Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, che, insieme all’esterno della Juventus, era l’altro nome sul taccuino di Ghisolfi.

Roma, salgono le quotazioni di Riquelme

I Colchoneros per cedere il giocatore chiederebbero almeno 30 milioni di euro, ma la Roma è disposta ad offrirne 20. Per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore spagnolo non sarebbe un problema. Infatti, attualmente guadagna 800mila euro e nella capitale il suo stipendio salirà al massimo a 1,5 milioni di euro, almeno inizialmente. Inoltre, non da escludere che l’importo dell’accordo potrebbe essere di 25-28 milioni più bonus. Durante questa stagione, Riquelme è sceso in campo 47 volte segnando 4 gol.