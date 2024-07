Roma, la formazione di De Rossi per l’amichevole contro il Latina | Le Fée titolare, Dybala falso 9

Alle 18 la Roma scende in campo a Trigoria per un’amichevole a porte chiuse contro il Latina. De Rossi avrà modo di vedere all’opera nuovi arrivati come Le Fée e Sangaré e mischierà un po’ le carte. Pronte due formazioni diverse, una per i primi 45 minuti di gioco, un’altra per il secondo tempo. Nella prima frazione di gara in campo Boer in porta con Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino nella linea a 4. A centrocampo Pisilli, Le Fée, Baldanzi, davanti Joao Costa, Dybala, Solbakken. Tanti giovani nella ripresa. Assente Edoardo Bove per un lieve affaticamento muscolare.

Roma-Latina, la formazione del primo tempo

ROMA (4-3-3): Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken.

A disp.: Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini