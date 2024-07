Soulè vuole la Roma. E chiama Dybala

La Roma va dritta per la sua strada: obiettivo numero 1 Matias Soule. Secondo quanto riporta Il Messaggero, è il tecnico Daniele De Rossi a volere l’argentino, che ha già dato l’ok al trasferimento nella Capitale, contento di rimanere in Serie A e di condividere il campo con Dybala e Paredes. Il problema è che Giuntoli vuole cederlo in Inghilterra al Leicester perché è convinto di riuscire a vendere Federico Chiesa ai giallorossi. Solamente un via libera dei Friedkin potrebbe mettere in discussione questa mossa, ma comunque il tempo stringe: la Juventus vuole chiudere con le Foxes in settimana.

Roma, c’è il sì di Soulé: ma Giuntoli preferisce venderlo al Leicester