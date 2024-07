Matias Soulè è sempre più lontano da Torino e dalla Juventus, il giovane talento bianconero, che nell’ultima stagione ha brillato in prestito al Frosinone. Così com’è noto fin da subito, sarebbe potuto essere sacrificato in caso di arrivo di una buona offerta. Gli occhi del Leicester sono finiti sull’esterno offensivo argentino ed è partita subito un’offerta.

Juventus, con l’addio a Soulè entrano soldi per nuovi investimenti: le idee di Giuntoli

Il Leicester sarebbe pronto a metterebbe sul tavolo 25 milioni più cinque di bonus. Cristiano Giuntoli è poco convinto di questa offerta, la speranza è che si possa arrivare a 30 milioni di offerta più cinque di bonus. In questo caso la trattativa si potrebbe chiudere subito, ma al momento infatti sembra esserci margine per la chiusura della trattativa che porterebbe Matias via da Torino probabilmente per sempre.

Intanto che la trattativa tra inglesi e il club di Torino prende forma, Giuntoli pensa già a come potrebbe investire i soldi della cessione a titolo definitivo e c’è già qualche idea in corso. I tre nomi su cui la Juventus ha intenzione di trattare sono Koopmeiners, Todibo e Sancho. Con la partenza di Matias una delle trattative potrebbe prendere subito quota.