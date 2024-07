Juventus, non solo Roma e Napoli su Chiesa. E Tonali lo chiama al Newcastle

Non solo Italia per Federico Chiesa: la Juve ascolta richieste anche dall’estero. E sembrano non mancare per l’eroe di EURO2021. La Roma sta attendendo una risposta dall’ala bianconera, che spera magari nell’arrivo di offerte più blasonate: intanto però, stando alle ultime indiscrezioni di Claudio Raimondi a Sportmediaset, una squadra inglese, sempre bianconera, si è fatta effettivamente avanti: il Newcastle.

Juventus, la Premier tenta Chiesa

Federico Chiesa per di più ha il contratto in scadenza nel 2025 e il rinnovo sembra molto lontano, dunque è probabile che lasci Torino in questa finestra di calciomercato. Sembrerebbe proprio il Newcastle ad essere interessato al giocatore e potrebbe essere una pista interessante: ricorderebbe molto l’operazione che portò Sandro Tonali l’anno scorso in Inghilterra, a costo molto più contenuto.