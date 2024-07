Roma, Le Fée atteso a minuti a Fiumicino | Le dichiarazioni di Ghisolfi

È stato il suo primo vero colpo di mercato. Florent Ghisolfi è a Fiumicino ad attendere ed accogliere Enzo Le Fée che sbarcherà tra poco nella capitale. Il direttore sportivo della Roma si è mostrato per la prima volta ai giornalisti con i quali si è lasciato andare anche ad un simpatico siparietto. “”Se Enzo è felice di essere qui o è preoccupato per la nuova avventura? So che siete qui per accoglierlo, sarà una bella cosa per la Roma. Lui è felice di aver scelto la Roma e di sapere che lo state aspettando” , ha risposto a un giornalista.

Le Fée è il primo colpo di Ghisolfi | Ora la Roma vuole chiudere per Chiesa

Il dirigente è operativo in queste ore a Trigoria nei primi giorni del raduno giallorosso. Le Fée è il secondo acquisto più oneroso della gestione Friedkin dopo Abraham. In lui De Rossi e Ghisolfi vedono quel centrocampista in grado di costruire gioco con qualità, di tenere il pallone in situazioni difficili e di alzare il pressing in fase di non possesso; insomma, ha le caratteristiche che mancano al centrocampo giallorosso.

Ora però il lavoro a Trigoria non si ferma. L’operazione Chiesa sembra vicina alla chiusura con la Roma che aspetta solo l’ok da parte del giocatore, e si continua a lavorare per rinforzare le fasce.