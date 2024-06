Roma, altra ipotesi per l’attacco di De Rossi

L'ultima idea per l'attacco giallorosso in vista della prossima stagione

Per la Roma si è parlato molto di possibili cessioni per rinforzare il centrocampo, ma una delle prime priorità dei giallorossi è trovare un attaccante in grado di sostituire Romelu Lukaku, tornato al Chelsea.

Roma, nel mirino En-Nesyri del Siviglia

Il nuovo responsabile dell’area tecnica della Roma, Florent Ghisolfi, è quindi alla ricerca di un nome adatto per il gioco dell’allenatore Daniele De Rossi. Oggi il Corriere della Sera, riporta di alcuni contatti tra la Roma e il centravanti del Siviglia Youssef En-Nesyri. Il suo agente era a Milano qualche giorno fa e ha avuto contatti con diverse squadre, tra cui anche il club capitolino. Il cartellino costa circa 20 milioni di euro, ma il contratto del marocchino scade l’anno prossimo, il che potrebbe giocare a favore della Roma.