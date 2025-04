L’assenza di Gatti e di Kelly potrebbe spingere Tudor a far arretrare Cambiaso nella linea a tre con Kalulu e Veiga, oppure inserire in campo, dopo tempo, Savona. Se il reparto arretrato è in difficoltà, non si sta meglio in attacco. Vlahovic per ora si è allenato ancora a parte, ma potrebbe esserci in extremis. Buone chance per Koopmeiners, anche se si farà di tutto per portarlo almeno in panchina. Yildiz potrebbe essere sostituito da Conceiçao, che finora ha avuto ben poco spazio con Tudor. In alternativa Tudor potrebbe far avanzare McKennie, rilanciando Weah sulla fascia. Al momento, insomma, gli unici certi di un posto sarebbero Kolo Muani e Nico Gonzalez.