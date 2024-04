Napoli-Roma, De Rossi insegue l’obiettivo Champions | Le probabili formazioni

Al Diego Maradona torna Napoli-Roma, partita dalle forti rivalità, come sottolineato da De Rossi ma soprattutto scontro per l’Europa. Non ci sono più Mazzarri e Mourinho come all’andata ma De Rossi e Calzona, che inseguono obiettivi diversi. I giallorossi cercano un’altra vittoria dopo Udine mentre il ct della Slovacchia cerca tre punti che darebbero prestigio.

Napoli-Roma, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Hujsen, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrii; Dybala, Abraham, El Shaarawy