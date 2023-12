Nel giorno dell’immacolata va in scena il primo match della quindicesima giornata del campionato italiano. Ma non è un match come gli altri, perché a scendere in campo nella gelida sera di Torino saranno Juventus e Napoli.

Juventus-Napoli: doppi ex illustri fra campo e panchina

La rivalità fra le due tifoserie è grandissima, da sempre napoletani e juventini non godono di stima reciproca. Ma nel corso della storia come riporta “Sky Sport” sono tanti i calciatori che hanno militato in entrambe le squadre.

Il passaggio più recente è senza dubbi quello di Cristiano Giuntoli, che dopo aver riportato lo scudetto in Campania, in estate ha deciso di congedarsi dalla società di De Laurentiis e approdare alla Juventus. Un altro doppio ex che ha fatto l’autostrada Napoli-Torino è Milik, portato in Italia proprio dai partenopei nel 2016 dove non ebbe fortuna con un doppio infortunio grave, dal 2022 è in forza ai bianconeri. Il trasferimento più doloso per i tifosi napoletani è stato quello di Gonzalo Higuain, che dopo aver siglato il record di miglior marcatore in Serie A dopo 3 stagioni (2013-2016), decise di trasferirsi in Piemonte. Fabio Quagliarella, dopo solo un anno nel capoluogo campano decise di andare a sposare la causa bianconera. Altri due calciatori che hanno fatto il percorso Napoli-Juventus con entrambe le maglie sono: Ciro Ferrara che vesti 10 anni la maglia azzurra, per poi passare in bianconero e restò li per undici anni, e nella stagione 2009-2010 ne fu anche allenatore e, Fabio Cannavaro, che vesti la maglia dei partenopei per 3 anni (1992-1995), per poi andare in bianconero prima per due anni (2004-2006), ritornando poi in Piemonte per un solo anno (2009-2010). A fare il percorso inverso ovvero prima Juventus e poi Napoli, sono Zalayeta, Emanuele Giaccherini ed Emanuele Blasi. Questi sono solo alcuni dei calciatori, che hanno vissuto la sfida da entrambe le parti. Mentre in panchina c’è stato l’avvicendamento fra Sarri che si mise la giacca griffata Napoli dalla stagione 2015 fino al 2018, sfiorando un tricolore nella sua ultima esperienza in azzurro, mentre soltanto per una stagione 2019-2020, ha allenato i bianconeri vincendo il suo primo scudetto. A fare la strada al contrario invece, è stato Carlo Ancellotti, che ha allenato i bianconeri dalla stagione 1999 fino al 2001, e il Napoli dal 2018 al 2019. Fra gli altri ricordiamo anche Ranieri al Napoli per un solo anno (91-92) e alla Juventus per due stagioni (2007-2009)e, Marcello Lippi un anno solo in Campania (93-94), mentre in bianconero è stato due volte dalla stagione 1994 fino al 1999, poi dal 2001 fino al 2004.