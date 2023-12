La Juventus è ancora sulle tracce di diversi giovani. In più, come riportato da La Gazzetta, la società bianconera insisterebbe sull’ex Federico Bernardeschi; è ancora sul pallino Domenico Berardi che piace sempre a Cristiano Giuntoli, ed è ancora su Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk.

Juventus | I giocatori nel mirino

In casa Juve c’è ancora un notevole interesse per il giovane talento Sudakov dello Shakhtar, per Koné del Borussia Mönchengladbach e anche per Hojbjerg del Tottenham. Tuttavia, non sono da escludere le opzioni del prestito di Kalvin Phillips del Manchester City, di Federico Bernardeschi del Toronto FC e soprattutto dell’azzurro Berardi. Continuando con i giovani, secondo La Gazzetta, i bianconeri seguono il centrocampista montenegrino classe 2006 Vasilije Adžić del Budućnost Podgorica, squadra della Montenegrin First League. La Juventus, infine, è attenta anche all’attaccante svedese di origine siriane Roony Bardghji, il quale attualmente è in forza al FC Copenhagen nella massima serie danese.