A causa della doppia squalifica di Pogba e Fagioli, la grande mossa di gennaio della Juventus è in atto da tempo, secondo La Gazzetta dello Sport. In particolare, si parla di Domenico Berardi, pallino di Giuntoli, il quale effettuerà un altro tentativo per portarlo alla Juventus.

Possibili nomi in alternativa a Berardi

L’alternativa principale al giocatore italiano è Sudakov (Shakhtar Donetsk),sul quale si sta scatenando un’asta europea. Resta viva l’ipotesi di Federico Bernardeschi, che conosce bene il mondo bianconero. Le priorità di Giuntoli e Manna, però, restano quelle di allargare e rinforzare il centrocampo. Infatti, i contatti e i sondaggi proseguono: in calo le quotazioni di Hojbjerg (Tottenham), stabili quelle di Kalvin Phillips del Manchester City (c’è l’apertura degli inglesi al prestito) e in rialzo quelle di Kouadio Koné, 22enne francese del Borussia Moenchengladbach.