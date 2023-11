Oggi all’Allianz Stadium di Torino si terrà l’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, i lavori sono stati aperti alle 10 del mattino da parte del presidente del club bianconero Gianluca Ferrero e si svilupperanno in due tronconi: una parte ordinaria sarà destinata al bilancio e una parte straordinaria riguarderà invece l’aumento di capitale.

Le dichiarazioni di Ferrero davanti agli azionisti

Il presidente Ferrero ha risposto ad alcune domande durante la prima parte dell’Assemblea. Sul doppio caso di Fagioli e Pogba, il neopresidente ha commentato così: “Siamo molto dispiaciuti come consiglio, società e singoli per quanto successo. Su Fagioli confermiamo il nostro supporto per il percorso terapeutico e formativo e il rinnovo del contratto va in questa direzione. Su Pogba rimaniamo in attesa per la partenza di questo processo per doping, aspettiamo gli sviluppi, non abbiamo particolari novità“.

Per quanto riguarda i rapporti con il procuratore Chiné: “La società ha costantemente interloquito con l’organo ed esposto le proprie ragioni. Possiamo rispettare le autorità come sempre fatto e dialogare con loro come stiamo facendo“.

Sui procedimenti giudiziari di Moggi e Girando invece: “Quei procedimenti riguardano le loro posizioni e si rifanno ai fatti del 2006. La società ha difeso la propria posizione e potrà valutare gli impatti dei giudizi solo quando saranno conclusi“.

Infine, Ferrero ha concluso definitivamente la vicenda Superlega: “La Juventus ha fatto come le altre squadre ossia chiedere di recedere da questo contratto. La decisione finale dovrebbe arrivare il 21 dicembre e a quel punto la Juventus prenderà atto della decisione della massima corte dell’UE e vedremo gli effetti, li valuteremo assieme a tutte le altre squadre“.