Napoli, spuntano due nomi per il post Meret | Ecco i nomi

Giunti ormai all’epilogo di una stagione che ha suscitato profonda insoddisfazione nei tifosi partenopei dopo lo scudetto vinto lo scorso anno, il patron del Napoli De Laurentiis è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa, a cominciare dalla porta, che potrebbe vedere gli addio di Meret e Gollini, con il primo che sembrava essere vicino alla cessione già lo scorso anno.

Calciomercato Napoli, per la porta piacciono Martinez e Kobel

Tra i tanti ad aver deluso le aspettative in questa stagione in casa Napoli, c’è sicuramente Meret, che sembra essere il lontano parente dell’estremo difensore che lo scorso ha aiutato Osimhen e compagni a portare nel capoluogo campano lo scudetto che mancava dal 1987.

Tra i nomi sondati dalla società napoletana, i preferiti sono Gregor Kobel del Borussia Dortmund, e Josep Martinez del Genoa, che, alla sua prima esperienza nel massimo campionato, ha fatto aggiungere il suo nome sui taccuini di molte squadre europee.

Entrambi i portieri gradirebbero la destinazione, ma la trattativa per Kobel sembra essere molto difficile, mentre, per aggiudicarsi l’estremo difensore genoano, il Napoli dovrà battere la concorrenza di diversi club in estate; staremo dunque a vedere come si muoverà la società campana nelle prossime settimane.