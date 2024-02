Roma, spunta Meret per il dopo Rui Patricio

La Roma cerca un portiere per la prossima stagione per sostituire un insufficiente Rui Patricio. Meret possibile occasione, Falcone un altro dei papabili.

La Roma, dopo le ultime prestazioni di Rui Patricio, nonostante la fiducia incondizionata datagli da De Rossi nel momento del suo arrivo, è alla ricerca di un nuovo portiere per la stagione prossima: Meret e Falcone i principali candidati. Inoltre, il contratto del portiere portoghese scade in estate e la società non ha mai avuto intenzione di rinnovarlo, a maggior ragione dopo le ultime prestazioni opache.

Meret e Falcone i due papabili, ma occhio anche a Svilar che potrebbe trovare spazio

I due nomi che in queste ore rimbalzano con maggiore insistenza dalla capitale sono quelli di Meret e Falcone; il primo è in scadenza di contratto a giugno, nonostante al raggiungimento del 70% delle presenze in stagione scatterebbe il rinnovo automatico (ed è al 68%), e per questo potrebbe rappresentare un’occasione, il secondo ha più volte dichiarato di essere tifoso della Lupa e si è dimostrato in questi due anni di Serie A un portiere affidabile e completo.

In tutto ciò non ci si può dimenticare di Svilar, che dopo aver faticato l’anno scorso ha trovato spazio in Europa quest’anno già con Mourinho; non è escluso che De Rossi voglia dargli un’opportunità già a partire da giovedì nella partita contro il Feyenoord.