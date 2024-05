L’Atalanta fa un favore all’Italia: potrebbero esserci sei squadre in Champions League | Ecco come

Con la vittoria dell'Atalanta in Europa League l'Italia potrebbe portare sei squadre in Champions League il prossimo anno

L’Atalanta scrive la storia e vince la sua prima Europa League. Non accadeva dal lontano 1999 che una squadra italiana vincesse l’Europa League, all’epoca si chiamava ancora Coppa Uefa e ne fu beneficiario il Parma. I bergamaschi oltre a sè stessi fanno un favore anche all’Italia perchè c’è ancora la possibilità di vedere sei squadre italiane il prossimo anno in Champions League.

Con la vittoria dell’Atalanta la sesta potrebbe andare in Champions

Dopo la prestazione eccezionale dei bergamaschi di Gasperini annientando gli invincibili del Bayer Leverkusen per 3-0, con una tripletta di un fantastico Lookman, l’Atalanta se dovesse arrivare quinta in campionato porterebbe all’Italia la sesta classificata in campionato, ovvero la Roma a disputare la massima competizione europea. Nell’ultima giornata l’Atalanta affronterà il Torino, e successivamente avrà il recupero il 2 giugno contro la Fiorentina, ma servirà anche l’aiuto di Bologna e Juventus. Per la sesta in Champions lo scenario è ancora possibile.