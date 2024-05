Dea nell’Olimpo! È la notte di Lookman: l’Atalanta vince l’Europa League!

Il Bayer Leverkusen non può nulla contro una straordinaria Atalanta.

L’Atalanta conquista la prima competizione europea della storia e spazza via il Bayer Leverkusen nella notte di Dublino. Partenza straordinaria dell’Atalanta, avanti di due dopo appena 26′, che chiude la prima frazione sul 2-0. Azione insistita al vantaggio della formazione di Gasperini, cross dalla destra di Zappacosta che giunge sui piedi di Lookman, che appoggia e calcia nella totale impotenza di portiere e difensori del Bayer. Il raddoppio è un gol straordinario firmato ancora dall’esterno nigeriano: serpentina, tunnel, e tiro su cui non può arrivare Kovar.

Nella ripresa la prima occasione è dell’Atalanta. Recupero di Koopmeiners, palla sull’esterno a Lookman, ma Tah la mette in calcio d’angolo. Al 76′ contropiede dei bergamaschi, Scamacca porta palla e l’allarga sulla fascia dove trova Lookman, pronto a metterla all’incrocio, dove il portiere non arriva. Il Bayer Leverkusen si arrende, dopo 51 partite senza sconfitte, ad una squadra straordinaria: è il coronamento del grandissimo lavoro della società bergamasca e di Gian Piero Gasperini. La coppa torna in Italia dopo ben 25 anni.

Atalanta-Bayer Leverkusen, risultato e tabellino:

3-0

Reti: 12′, 26′, 75′ Lookman (A)

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac (46′ Scalvini); Zappacosta (84′ Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (91′ Toloi); De Ketelaere (57′ Pasalic), Scamacca (84′ Touré), Lookman. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic (46′ Boniface), Palacios (69′ Andrich), Xhaka, Grimaldo (69′ Hlozek); Frimpong (81 Tella), Wirtz (81′ Schick), Adli. All. Xabi Alonso.