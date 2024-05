Atalanta-Bayer Leverkusen, le scelte di Gasperini e Xabi Alonso

In palio l'Europa League, questa sera a Dublino.

Atalanta in campo con 3-4-2-1. Musso tra i pali, alle spalle di Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, che compongono il reparto difensivo. In mezzo al campo Ederson e Pasalic, sostenuti da Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. In avanti, Scamacca terminale offensivo, supportato da Koopmeiners e De Ketelaere sulla trequarti.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Kossounou, Tah, Tapsoba; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. All. Xabi Alonso.