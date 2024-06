UEFA EURO 2024, vince anche la Svizzera nell’esordio (1-3) battuta l’Ungheria: in gol Aebischer

La Svizzera nello stesso gruppo della Germania, vince all’esordio 1-2 contro l’Ungheria. Passa in vantaggio subito dopo dodici minuti su una palla imbucata dal bolognese Aebischer in profondità per Duah che sul filo del fuorigioco buca Gulacsi per il vantaggio svizzero. Alla metà del primo tempo prova a farsi vedere l’Ungheria con una serie di azioni ma che non trovano minimamente vigore e pericolosità. Il centrocampo della Svizzera con Xhaka e Freuler dominano il gioco. Nel finale di primo tempo Aebischer trova il raddoppio con un tiro dalla distanza bellissimo all’angolino. Nel secondo tempo ci riprova l’Ungheria senza successo, è molto imprecisa e la difesa svizzera è un muro con una grande prova di Akanji. Successivamente su un cross dalla sinistra di Szoboszlai arriva in schiacciata il colpo di testa di Varga che accorcia le distanze per l’Ungheria, il giocatore dell’Augsburg che aveva precedentemente sbagliato una clamorosa occasione. Nei minuti di recupero la chiude Embolo con un pallonetto sul 1-3 sul rilancio di Sommer e l’errore di Orban. La Svizzera vince e ottiene i primi tre punti del gruppo A agganciando la Germania al primo posto.

Ungheria-Svizzera, risultato e tabellino

Risultato: 1-3

Reti: 12′ Duah (S), 45′ Aebischer (S), 66′ Varga (U), 94′ Embolo (S).

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai (79′ Dardai); Fiola, Nagy (66′ Kleinheisler), Schafer, Kerkez (79′ Adam); Sallai, Szoboszlai; Varga. Ct: Rossi.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer (67′ Stergiou), Freuler (85′ Rieder), Xhaka, Ndoye (85′ Sierro); Aebischer, Vargas (73′ Embolo); Duah (67′ Amdouni). Ct: Yakin.

Ammoniti: 4′ Widmer (S), 59′ Freuler (S), 69′ Szalai (U), 87′ Fiola (U), 87′ Yakin (S).