Azzurri in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Calafiori, come già annunciato da Spalletti, accanto a Bastoni, supportato da Di Lorenzo e Dimarco. In mezzo al campo recuperato Barella, in diga di mediana con Jorginho. In avanti Scamacca, supportato da Chiesa, Frattesi e Pellegrini sulla trequarti.

Italia-Albania, le probabili formazioni

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. CT. Sylvinho.