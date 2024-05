Atalanta-Bayer Leverkusen, le ultimissime sulle formazioni

Gasperini opta per il 3-4-3. Il tecnico si affida ad Hien, Scalvini e Djimsiti, davanti a Musso, in difesa. Centrocampo a Ederson e Pasalic come diga di mediana, con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. In avanti la coppia Scamacca e De Ketelaere, sostenuti da Koopmeiners sulla trequarti.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.