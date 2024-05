L’Atalanta per scrivere la storia. Leverkusen per la leggenda e il treble | Questa sera la finale di Europa League

A Dublino tutti gli occhi sono puntati su Atalanta e Bayer Leverkusen. Questa sera alle 21 andrà di scena l’ultimo atto dell’Europa League in cui le nostre italiane si sono contraddistinte con grande tenacia ed ambizione. E’ il secondo anno consecutivo che una squadra italiana trova la finale, ma sono 25 anni che nessuno la alza. L’ultimo è stato il Parma nel lontano 1999, altri tempi, altra storia. L’Atalanta può inseguire un sogno che nella sua storia non ha mai raggiunto, è la prima finale europea nella sua storia e un trofeo l’unico che ha vinto lo ha conquistato più di 60 anni fa. Il calcio di Gasperini ha rivoluzionato le sorti di una squadra, che anno dopo anno ha raggiunto traguardi incredibili dalla prima qualificazione in Champions League con il Papu Gomez e Ilicic, alla cavalcata che la ha portata a vincere ad Anfield ed eliminare il Liverpool 3-0 con una doppietta di Scamacca. Un orgoglio per il calcio italiano, che si appresta a sostenerla per la bandiera ma anche per il prossimo futuro che potrebbe consegnare addirittura sei squadre nella massima competizione europea.

Mai nessuno nella storia del calcio come il Leverkusen. Xabi Alonso può entrare nei libri di storia

Nessuna squadra in Europa è mai riuscita a vincere tre titoli senza perdere nemmeno una partita. Se così dovesse succedere il Bayer Leverkusen e Xabi Alonso entrerebbero nella storia del calcio, con una squadra che è stata senza dubbio stellare tra solidità, qualità, e dominio del campo. Ha festeggiato da poco la sua prima Bundesliga dominandola dall’inizio alla fine con i suoi protagonisti: Wirtz, Boniface, Frimpong, Xhaka, gli uomini più pericolosi a cui Gasperini questa sera dovrà stare attento. Nella semifinale contro la Roma le due partite sono state equilibrate, ma per passare il turno i tedeschi hanno avuto qualcosa in più, quel qualcosa in più dovrà dimostrarlo l’Atalanta per vincere la competizione. Il Leverkusen insegue il treble, dopo la Bundesliga e la finale di Coppa di Germania che giocherà nel fine settimana, prima però dovrà conquistarsi la gloria nella capitale irlandese.