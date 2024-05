Asse di mercato Napoli-Lazio: maxi scambio tra ADL e Lotito

Lazio e Napoli pensano ad uno scambio che avrebbe del clamoroso. Luis Alberto per Simeone, per dare nuovi stimoli ai due calciatori e colmare il vuoto in zone di campo decisive.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Luis Alberto potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il centrocampista spagnolo è molto apprezzato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe fare un tentativo concreto per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Lotito vuole Simeone, De Laurentiis Luis Alberto: si pensa allo scambio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, valuterebbe Luis Alberto circa 15 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa potrebbe prendere una piega interessante grazie a un possibile scambio che andrebbe a soddisfare le necessità di entrambi i club e le ambizioni dei giocatori coinvolti. Infatti, la Lazio è interessata a Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, il cui futuro nella squadra partenopea è incerto.

Lo scambio tra i due giocatori potrebbe rivelarsi una soluzione vantaggiosa per entrambe le società. Il Napoli, aggiungendo un talentuoso regista come Luis Alberto al proprio centrocampo, rinforzerebbe ulteriormente la sua rosa, dopo un anno no. Entrambi i giocatori, che sembrano essere con la valigia in mano, potrebbero così trovare nuove motivazioni e stimoli in un ambiente diverso, pronti a rilanciarsi sotto la guida dei rispettivi allenatori.