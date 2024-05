La Lazio domenica si prepara ad omaggiare Eriksson | Dal mercato: sirene dal Qatar per Luis Alberto

La Lazio di Tudor si prepara per disputare l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo già retrocesso. Per i biancocelesti servirà almeno un pari per avere la matematica certezza di disputare il prossimo anno l’Europa League, anche se potrebbe bastare anche la non vittoria della Fiorentina questa sera contro il Cagliari. La squadra ha tutti a disposizione, e l’ultima all’olimpico sarà una vetrina importante per il saluto ai giocatori.

Lazio, la rassegna stampa: piacciono Tchaouna e Sissoko

Sugli undici titolari che ogni probabilità partiranno dall’inizio contro il Sassuolo ci sarà senza dubbio Guendouzi, che dopo aver saltato la gara contro l’Inter vista la nascita di sua figlia è pronto a tornare in campo. Ma quella del 26 maggio non sarà solo un giorno importante per ricordare la vittoria nel derby di Coppa Italia, ma ci sarà l’omaggio del popolo laziale a Sven Goran Eriksson che dopo essere stato omaggiato in diversi campi dove ha allenato, chiude il campionato all’Olimpico della sua Lazio. Sul fronte mercato i biancocelesti sono Tchaouna della Salernitana, e hanno ottenuto già il sì del calciatore. Ai campani potrebbero andare 10 milioni di euro come scrive Cittaceleste.it. Si monitora anche la situazione svincolati: piace Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, anche se prima Tudor vorrà valutare Basic che rientrerà dal prestito. Fronte cessioni l’unica certezza rimane Felipe Anderson che ha già comunicato da tempo il suo addio, mentre arrivano sirene dal Qatar per Luis Alberto, ma la Lazio a meno di 15 milioni non accetterà.