Roma-Tolosa, le ultimissime sulle formazioni

Aspettando i colpi Dobvyk e Soulè, la Roma di Daniele De Rossi torna in campo alle ore 18 per affrontare il Tolosa in amichevole. Buone notizie per i giallorossi, che ritrovani i 4 nazionali di Luciano Spalletti.

Roma-Tolosa, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Buba Aboubacar, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy. All. De Rossi.

TOLOSA (4-3-3): Dominguez; Messali, Cresswell, Mawissa, Methalie; Saka, Schmidt, Babicka; Aboukhlal, Gboho, Magri. All. Martinez Novell.