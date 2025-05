E’ caccia al quarto posto, Atalanta – Roma chiude la trentaseiesima della Serie A, in palio punti pesanti per un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Atalanta e Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Rooon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri