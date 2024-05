Juventus, Giuntoli al lavoro tra rinnovi e cessioni | Alex Sandro saluta, poi i rinnovi di Chiesa e Cambiaso

Secondo Gazzetta dello Sport, Giuntoli è al lavoro, oltre che sul fronte allenatore, anche per definire la rosa della prossima stagione. Tra esuberi e rinnovi, la Juventus ha bisogno di aumentare la qualità abbassando, per quanto si potrà, il monte ingaggi.

L’ultima di Alex Sandro, poi i rinnovi: Chiesa e Cambiaso le priorità di Giuntoli

Alex Sandro saluterà sabato, mentre per il rinnovo di Rugani si attende soltanto l’ufficialità. Giuntoli nel frattempo continua a lavorare anche ai prolungamenti di Chiesa che ha scadenza 2025 e Cambiaso che scade nel 2027: ieri nuovo summit per l’ex Genoa. La situazione Chiesa è sicuramente la più delicata, con l’accordo tra le parti che tarda ad arrivare e la possibilità concreta, in caso di mancato rinnovo, di addio.