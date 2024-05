Nazionale: i 30 convocati di Spalletti | Fuori Locatelli e Politano, c’è Fagioli

A ormai una sola giornata dal termine di questa entusiasmante stagione di Serie A, che non si è astenuta dal regalarci sorprese, sia in positivo che in negativo, inizia ad accendersi l’attenzione sulla Nazionale, che tra meno di 30 giorni disputerà gli Europei da vincente per la seconda volta nella sua storia.

Nazionale, le 30 scelte di Spalletti

In vista del tanto atteso torneo, sono state trasmesse dai canali social degli Azzurri le 30 convocazioni del CT Luciano Spalletti, pronto ad affrontare la sua prima competizione ufficiale con la Nazionale, per il raduno in programma il 31 Maggio a Coverciano.

Di seguito i convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario, Provedel.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci.

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.