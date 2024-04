Udinese-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’episodio mal capitato a Ndicka, Udinese e Roma tornano in campo per affrontare i restanti minuti di gara, con le due squadre che si daranno battaglia visto che i 3 punti potrebbero essere decisivi in un modo o nell’altro. Senza il difensore della Costa d’Avorio, De Rossi si affida a Llorente e con Azmoun al posto di Lukaku. Prima da allenatore per Cannavaro sulla panchina dell’Udinese. La gara del Dacia Arena andrà in onda su Dazn.

Udinese-Roma, le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All.: Cannavaro

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Pellegrini, Cristante; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi