Roma, Cristante in gruppo, Dybala e Smalling ancora a parte | Le ultime da Trigoria

Nell’allenamento odierno De Rossi ritrova Cristante in gruppo, dopo i problemi alla schiena che sembra aver risolto. Ancora individuale per Dybala e Smalling, che verranno valutati giorno per giorno.

Al rientro dalla sosta per le nazionali De Rossi ritrova anche Lukaku, Aouar, Huijsen, e Zalewski in fiducia dopo la vittoria ai rigori contro il Galles, che ha portato la sua nazionale ad Euro2024. De Rossi peró dovrà fare i conti con ancora alcuni infortunati come Smalling e Dybala, quest’ultimo vorrà esserci assolutamente per la gara di campionato contro il Lecce.