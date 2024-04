Roma, ancora nessun contatto con Burdisso | Prosegue la ricerca del nuovo DS

La dirigenza della Roma è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo, in pole ci sono Burdisso e Modesto

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ormai da parecchi mesi. Dopo l’addio di Tiago Pinto sono stati tanti i nomi che sono circolati per sostituire il portoghese, tra cui Nicolas Burdisso e Francois Modesto che sono i nomi più caldi in questo momento.

Roma, De Rossi vorrebbe Burdisso, ma per ora non ci sono stati contatti

Secondo “Sky Sport” la Roma non ha avuto contatti con l’ex difensore argentino per pianificare un futuro ruolo dirigenziale all’interno della società. Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, e il suo profilo piace molto a De Rossi. Saranno determinanti le prossime settimane per capire meglio il futuro del nuovo direttore sportivo giallorosso.