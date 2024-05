Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di De Rossi e Xabi Alonso

De Rossi punterà a ottenere il risultato migliore in casa per poi andarsela a giocare alla BayArena al ritorno. La Roma dovrebbe scendere in campo con il suo 4-3-3 con Karsdorp che giocherà sulla destra mentre al centro della difesa torna titolare Smalling affianco a Mancini e Spinazzola. Tutto confermato negli altri reparti e visto il recupero di Lukaku, sarà il belga a condurre l’attacco giallorosso con Dybala ed El Shaarawy ai suoi lati. Anche per Xabi Alonso nessuno stravolgimento a livello tattico ma rispetto alla vigilia dovrebbe giocare Stanisic insieme a Tah e Tapsoba mentre in attacco oltre a Wirtz e Boniface ci sarà Adli.

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso