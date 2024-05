Europa League, Wirtz e Andrich stendono la Roma (0-2): per i giallorossi ora si fa durissima

Roma-Bayer Leverkusen, al via. Le due squadre appaiono molto timide e si studiano in questi primi minuti iniziali con la squadra ospite ancora una volta a giocarsela dopo lo scorso anno e con una imbattibilità in più. Di Dybala e Xhaka le prime occasioni, con la squadra giallorossa che gioca compatta e unita per provare a fermare i campioni di Germania. Il primo brivido per la squadra di Xabi Alonso arriva al 20′ con una ghiotta opportunità capitata a Lukaku, che però centra la traversa. Si alza il ritmo e i giallorossi si fanno trovare spesso nell’aria di Kovar. La gara si sblocca però perchè il Bayer Leverkusen passa in vantaggio grazie a Wirtz, dopo un clamoroso errore fatto da Karsdorp che consegna la palla alla squadra tedesco e regala lo 0-1. I tedeschi però non si accontentano gol e sfiorano il raddoppio con Frimpong. Nel finale di primo tempo però arriva la risposta di Lorenzo Pellegrini con un un tiro a giro che spaventa il portiere di Xabi Alonso.

Male la Roma: che occasioni Lukaku e Abraham!

Comincia il secondo tempo dove si riparte con la squadra tedesca in vantaggio e con la Roma che parte subito forte e con l’occasione di pareggiare i conti proprio con Karsdorp. Ed è proprio il calciatore olandese che viene sostituito da Angelino con la Roma che effettua il primo cambio. La storia non cambia però perchè la Roma prova a riaprire la gara e la squadra di Xabi Alonso raddoppia con Andrich che inventa un gran gol e batte Svilar. De Rossi cambia ancora: dentro Baldanzi e Azmoun al posto di Pellegrini e Lukaku, anche in vista della Juventus. Nel finale Abraham si divora una clamorosa occasione per riaprire i conti aspettando il ritorno tra una settimana.

Roma-Bayer Leverkusen, il tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (dal 17′ st Angeliño), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala (dal 46′ st Abraham), Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Llorente, Azmoun, Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angeliño. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong (dal 43′ st Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz (dal 32′ st Hofmann), Adli (dal 32′ st Tella), Grimaldo. A disp.: Hradecky, Lomb, Kossounou, Hofmann, Iglesias, Arthur, l’ex Patrik Schick, Tella, Boniface, Hlozek, Palacios, Puerta. All. Xabi

Reti: 27′ pt Wirtz, 27′ st Andrich

Ammoniti: Tah, Pellegrini, Spinazzola, Xhaka, Andrich, Cristante

Recupero: 1′ pt, 4′ st